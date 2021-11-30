30 Ноября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков исключил введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19

В России не будут вводиться штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, как это делается в некоторых странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - цитирует его "Интерфакс".

В октябре в Кремле сочли нереальным введение штрафов для граждан, которые отказываются от вакцинации. По словам Пескова, такие санкции противоречили бы социальному характеру государства.

Ранее стало известно, что за отказ от иммунизации в Австрии будут наказывать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Обязательная вакцинация от COVID-19 начнется с 1 февраля 2022 года.

Теги: вакцинация, дмитрий песков, штрафы



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