В Кремле назвали "нереальным" введение штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле считают нереальным введение штрафов для граждан, которые отказываются от вакцинации. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такие санкции противоречили бы социальному характеру государства. "Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сравнил нежелание вакцинироваться от коронавируса с вредной привычкой вроде курения или алкоголизма. Он напомнил, что на такие товары как табак и алкоголь существуют акцизы, вот и за ковид-диссидентство нужно платить. Он даже рассчитал размер штрафа: около 5 тыс. руб. ежемесячно.