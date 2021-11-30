В Новом Уренгое задерживается рейс "ЮТэйр" из-за технической проверки самолета

В Новом Уренгое задерживается вылет рейса авиакомпании "ЮТэйр" сообщением Новый Уренгой - Уфа из-за технической проверки самолета. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Вылет перенесен с 12.30 на 15.30. Решение провести техническое обследование воздушного судна было принято после того, как сегодня утром командир воздушного судна B-737 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший регулярный рейс Уфа - Новый Уренгой доложил об уходе на второй круг из-за проблем с механизацией.

Самолет с 126 пасажирами благополучно приземлился в воздушной гавани.

"Представителем авиакомпании в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам оказываются услуги. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за их предоставлением. Кроме этого, организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства.