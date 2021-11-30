Прокуратура решила взыскать более 12 млрд рублей с автодилера "Рольф" и его основателя

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Сергей Петров (2019) | Фото: motorpage.ru

Прокуратура решила взыскать более 12 млрд рублей с автодилера "Рольф" и его основателя

Химкинский городской суд принял к производству иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с крупнейшего в России автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова.

"По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф" в пределах суммы исковых требований", - сообщила компания.

27 ноября "Рольф" заявил об ограничении выкупа автомобилей с пробегом со свободного рынка. Это произошло на фоне блокировки средств на одном из счетов компании, сообщает РБК. Служба судебных приставов произвела техническую блокировку в рамках расследования, начатого в 2019 году.

Напомним, в сентябре 2019 года Сергей Петров был заочно арестован по делу о выводе средств и объявлен в международный розыск.

27 июня того же года стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

Теги: автодилер рольф, сергей петров, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2019 07:47 Мск Владелец автодилера "Рольф" решил продать бизнес
Ранее 06.09.2019 19:20 Мск Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров заочно арестован по делу о выводе средств
Ранее 06.09.2019 12:57 Мск Основателя автодилера "Рольф" объявили в международный розыск
Ранее 21.08.2019 12:52 Мск Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа" Кайро
Ранее 28.06.2019 11:05 Мск Следствие просит отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
Ранее 27.06.2019 16:12 Мск Владелец "Рольфа" Петров вывел четыре миллиарда рублей за границу, - СКР
Ранее 27.06.2019 15:29 Мск Диссидент, депутат, участник списка Forbes: кто такой Сергей Петров - основатель автодилера "Рольф", где проходят обыски
Ранее 27.06.2019 14:03 Мск Масштабные обыски проходят в офисах и салонах автодилера "Рольф"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6083

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети