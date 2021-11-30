Прокуратура решила взыскать более 12 млрд рублей с автодилера "Рольф" и его основателя

Химкинский городской суд принял к производству иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с крупнейшего в России автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова.

"По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф" в пределах суммы исковых требований", - сообщила компания.

27 ноября "Рольф" заявил об ограничении выкупа автомобилей с пробегом со свободного рынка. Это произошло на фоне блокировки средств на одном из счетов компании, сообщает РБК. Служба судебных приставов произвела техническую блокировку в рамках расследования, начатого в 2019 году.

Напомним, в сентябре 2019 года Сергей Петров был заочно арестован по делу о выводе средств и объявлен в международный розыск.

27 июня того же года стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.