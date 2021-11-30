30 Ноября 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На тюменского рэпера OG Buda составили протокол о пропаганде наркотиков

В отношении тюменского рэпера OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) составлен протокол по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Зюзинский суд Москвы, куда поступили соответствующие материалы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ему грозит штраф от от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Дата заседания по делу рэпера не уточняется.

Ранее член общественной палаты Екатерина Мизулина обратилась с просьбой проверить музыку исполнителя. Ее интересовали песни "Бандит" и "Печеньки", а также совместная песня с рэпером Платина "Это не любовь".

Добавим, что это не первый случай, когда рэп-исполнителей обвиняют в пропаганде или даже торговле наркотиками. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Причем сделал это публично – выступая на онлайн-конференции юридических факультетов МГЮА и МГУ.

Кроме того, в конце октября блогера и журналиста Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Отметим, что Дудю грозил штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Теги: рэпер, протокол, суд, пропаганда наркотиков



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