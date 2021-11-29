29 Ноября 2021
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форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Появление анклавов мигрантов приводит к росту преступности, - Медведев

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев полагает, что создание в России миграционных этнических анклавов ведёт в росту преступности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нельзя допускать изоляции мигрантов, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - цитирует "Интерфакс" выступление Медведева на совещании по реализации миграционной политики РФ.

По словам Медведева, "примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности". Он подчеркнул, что рост преступности среди мигрантов вызывает опасения. Медведев привёл статистику, согласно которой, за девять месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более, чем на 4%, а административных правонарушений – более, чем на треть. Зампред Совбеза отметил, что во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции.

Теги: Дмитрий Медведев, мигранты



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