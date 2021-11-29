29 Ноября 2021
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екатеринбург городская клиническая больница гкб №40 (2005) | Фото: Накануне.ru

В УрФО заняты 82,5% "коронавирусных" коек

Уральский полпред Владимир Якушев провёл совещание с главными федеральными инспекторами в регионах УрФО. Президентский наместник поручил снизить в областях и округах распространение коронавируса, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Количество выявляемых случаев коронавируса по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Однако коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший) на этой неделе в регионах УрФО опустился ниже единицы и составил 0,99 (в среднем по России – 0,93).

Введённые ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача – снизить распространение инфекции в разы, акцентировал внимание Владимир Якушев. Коечный фонд загружен на 82,5%. Фактически занято 17 тыс. 419 коек, что на 3,3 тыс. меньше, чем неделей раньше. Освободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.

Теги: Владимир Якушев, коронавирус



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Ранее 19.10.2021 10:13 Мск В УрФО заняты 93% "коронавирусных" коек


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