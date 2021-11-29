В УрФО заняты 82,5% "коронавирусных" коек

Уральский полпред Владимир Якушев провёл совещание с главными федеральными инспекторами в регионах УрФО. Президентский наместник поручил снизить в областях и округах распространение коронавируса, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Количество выявляемых случаев коронавируса по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Однако коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший) на этой неделе в регионах УрФО опустился ниже единицы и составил 0,99 (в среднем по России – 0,93).

Введённые ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача – снизить распространение инфекции в разы, акцентировал внимание Владимир Якушев. Коечный фонд загружен на 82,5%. Фактически занято 17 тыс. 419 коек, что на 3,3 тыс. меньше, чем неделей раньше. Освободившиеся койки возвращают для оказания плановой медпомощи.