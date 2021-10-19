В УрФО заняты 93% "коронавирусных" коек

В регионах УрФО по-прежнему растёт число инфицированных коронавирусом. Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) составляет 1,03 (общероссийский показатель - 1,05). Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне-тяжёлого течения болезни. В федеральном округе развёрнуто 27 тыс. коек, 93% из них заняты, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"Ситуация очень напряжённая. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил", - сказал полпред Владимир Якушев.

За минувшую неделю в округе первый компонент вакцины получили ещё 52 тыс. человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Свердловской и Челябинской областях. План по вакцинации 60% населения в среднем по регионам выполнен на 63%.