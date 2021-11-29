В Челябинской области направят 200 млн рублей на доплаты сотрудникам скорой помощи

В Челябинской области с 1 января 2022 года будет действовать 100% оплата за работу в ночное время для фельдшеров и водителей скорой помощи. На эти цели из регионального бюджета будет направлено дополнительно более 200 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято региональными властями после встречи с фельдшерами и водителями станций Скорой медицинской помощи области.

Как сообщила на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, на второй встрече с медиками она озвучила активистам те решения, которые были приняты губернатором региона.

"Оплата 100% ночных с 1 января 2022 года (более 200 млн рублей дополнительно из областного бюджета), оборудование всех машин СМП трекерами для оперативного вызова в случае опасности, приобретение мобильных моек для машин для четырех подстанций Челябинска (три уже сделаны) и распространение этой практики на всю область.", - написала она.

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