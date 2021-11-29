Члены поискового метеоритного отряда УрФУ застряли в Африке из-за отмены авиарейсов

Участники Российской антарктической экспедиции, члены поискового метеоритного отряда УрФУ, застряли в африканском Кейптауне из-за отмены авиасообщения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, на минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке и Ботсване. Он получил название "омикрон". Из-за вируса ряд стран начали вводить ограничения и закрывать границы.

Как пояснили в УрФУ, в данный момент уральские участники экспедиции не могут вернуться из столицы ЮАР.

"Пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ", - отметили в вузе.

Ранее сообщалось, что в России пока не зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19.