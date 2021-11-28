28 Ноября 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

Израиль закрывает границы для всех иностранцев из-за нового штамма коронавируса

Израиль первым из государств ввел полный запрет на въезд иностранцев в страну из-за появления штамма коронавируса, получившего название омикрон. В ряде других государств на уходящей неделе были введены ограничения для жителей африканских государств, откуда, предположительно, и вышел новый штамм.

Омикрон, по предварительным данным, имеет гораздо большую заразность, чем самый агрессивный на сегодня дельта-штамм коронавируса. Кроме того, в омикроне больше мутаций, есть вероятность, что он может активно сопротивляться в организмах вакцинированных.

Теги: израиль, границы, омикрон, новый штамм, коронавирус



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