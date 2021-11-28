28 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Снос здания аэропорта Уктус в Екатеринбурге. (2021) | Фото: Накануне.RU

"Всё, пустое место, дыра": жители Ботаники горюют по снесенному зданию аэропорта Уктус

Жители Ботанического микрорайона Екатеринбурга не могут без эмоций пройти по улице Крестинского мимо того места, где буквально два дня назад еще стояло здание аэропорта Уктус. Накануне егоснес застройщик земельного участка. Против сноса выступали многие горожане, но власти не сочли комплекс исторически и культурно значимым.
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"Все, пусто, дыра, - рассказывает житель Ботаники Андрей. – Непривычно видеть это пустое пространство среди прежних, оставшихся стоять объектов". Он говорит, что похожее чувство было, когда снесли телебашню за цирком – постоянно ощущалось давление пустоты, не хватало знакомого и привычного объекта.

Снос здания аэропорта Уктус в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбурженка Татьяна, у которой отец работал в метеослужбе аэропорта, вспоминает те времена, когда рядом со снесенным теперь зданием не было никакого жилья – только огромное летное поле. "Папа работал в аэропорту, иногда брал нас с братом на работу. Мы вели себя смирно, так что никто особо не возражал. А метеорологи брали нас с собой запускать зонды: огромный шар надували из баллона он получался метра полтора в длину. Его надо было держать крепко (а он с тебя размером), а потом отпускать по команде, - рассказывает женщина. – Когда были постарше, школьниками, ходили пешком через полгорода посидеть у сетчатого забора, который огораживал взлетную полосу, - посмотреть, как садящийся самолет касается земли. Сидели часами – любовались самолетами. Так что для нас здание аэропорта было связано с самыми теплыми детскими воспоминаниями".

Теги: аэропорт уктус, снос здания, ботаника, екатеринбург, воспоминания



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