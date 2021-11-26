Орлов о сносе аэровокзала "Уктус": данное здание не является памятником

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал снос здания аэровокзала "Уктус" в уральской столице.

Напомним, работы по демонтажу начались сегодня ночью. Сейчас от аэровокзала остались одни руины, которые продолжают разгребать экскаваторы.

Как заявил Орлов, данное здание находится в федеральной собственности.

"Я всю его историю изучил досконально и детально. Со всеми разговаривал, с управлением по охране памятников. Дважды заходили инициативы, управлением не были выявлены признаки, к которым относили этот объект: ни к объектам исторического наследия, ни к объектам культурного наследия. Прошли все суды, история тянется уже достаточно давно. Собственник этого здания - Российская Федерация, Росавиация им пользуется, как его законный представитель. Было проведено обследование и признано, что здание является аварийным и опасным для нахождения в нем. Было принято решение о списании его с баланса, и, соответственно, о его сносе, потому что оно представляет опасность. Вот и вся история", - рассказал Алексей Орлов.

По его словам, это здание не является памятником.

"Конечно, хотелось бы памятники сохранять, для чего мы сейчас активно работаем с нашим строительным сообществом, с общественниками по внесению изменений в Генплан и зонированию территорий. Чтобы уже работать на опережение - если какие-то интересные здания есть, пытаться найти им приспособление. Приводить их в порядок, находить им применение, вписывать в городскую среду и сохранять их для горожан", - заключил глава Екатеринбурга.

Ранее директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский призвал закрыть учреждение после сноса аэровокзала.