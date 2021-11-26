Директор Музея истории Екатеринбурга призвал закрыть его после сноса аэровокзала "Уктус"

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский отреагировал на снос здания аэровокзала "Уктус" в уральской столице.

Напомним, работы по демонтажу начались минувшей ночью. К настоящему моменту от аэровокзала остались одни руины, которые продолжают разгребать экскаваторы.

Как написал сегодня Каменский на своей странице в Facebook, после случившегося Музей истории Екатеринбурга "можно закрывать".

"Наше мнение ничего не стоит", - высказался директор музея, приложив к посту фото, где запечатлено разрушение здания "Уктуса".

Стоит отметить, что ситуацию с ночным сносом аэровокзала в Екатеринбурге взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о произошедшем.