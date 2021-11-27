В Косово обстреляли школьный автобус, есть жертвы

Телеграмм-канал WarZongo со ссылкой на иностранные СМИ сообщает, что вечером 26 ноября в Косово был обстрелян школьный автобус. По предварительным данным, в результате обстрела трое погибших.

Количество раненых пока уточняется. Обстрел произошел из автоматического оружия. Также сообщается о том, что место, где случилось ЧП, является регионом компактного проживания православных сербов.

В причинах трагедии разбираются. Но уже понятно, что трагедия произошла в одном из самых взрывоопасных регионов мира - на Балканах.