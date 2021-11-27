27 Ноября 2021
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дуло оружие стрельба обстрел (2011) | Фото:community.livejournal.com

В Косово обстреляли школьный автобус, есть жертвы

Телеграмм-канал WarZongo со ссылкой на иностранные СМИ сообщает, что вечером 26 ноября в Косово был обстрелян школьный автобус. По предварительным данным, в результате обстрела трое погибших.

Количество раненых пока уточняется. Обстрел произошел из автоматического оружия. Также сообщается о том, что место, где случилось ЧП, является регионом компактного проживания православных сербов.

В причинах трагедии разбираются. Но уже понятно, что трагедия произошла в одном из самых взрывоопасных регионов мира - на Балканах.

Теги: косово, школьный автобус, стрельба, балканы



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