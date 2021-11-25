Глава уральского города, отставки которой требовали жители, покидает свой пост

Глава уральского города Ревда Ирина Тейшева покидает свой пост. Об этом чиновница сообщила сегодня в своем Instagram.

Как рассказала Тейшева, в последние дни к ней поступает много вопросов о ее дальнейшей деятельности.

"Сообщаю, что срок моих полномочий истекает в конце декабря 2021 года и я завершаю свою работу в должности главы городского округа Ревда. На второй срок полномочий не иду, так как мне поступило предложение о работе в другой сфере. И я его приняла", - рассказала уходящая в отставку глава.

Что это за предложение и о какой сфере идет речь, она не уточнила.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году жители Ревды выходили на митинг с требованием отставки Ирины Тейшевой из-за возможного сноса памятника Ленину. Впоследствии чиновницу оштрафовали после прокурорской проверки.