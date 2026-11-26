Самолеты улетели в Тюмень и Уфу: в аэропорту Екатеринбурга массово задерживаются рейсы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Кольцово ряд прибывших воздушных судов направлен на запасные аэродромы. Самолеты улетели в Тюмень и Уфу, также задерживается выполнение рейсов в Москву, Санкт-Петербург и несколько южных регионов.

"Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение в аэропортах полагающихся дополнительных услуг", - заверили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, за ночь на аэродроме выпало почти 12 сантиметров снега.

"Уборка осложняется тем, что снег, который продолжает идти, мокрый и тяжелый. Службы аэропорта делают все, чтобы ликвидировать последствия непогоды. На борьбу с заносами брошено более полутора десятков специальных машин", - отметили в Кольцово.

В аэропорту Екатеринбурга просят пассажиров отслеживать статус своего рейса и проявлять осторожность по пути в точку вылета.

Напомним, что из-за циклона на Свердловскую область надвигаются мощные снегопады.