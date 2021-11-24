Бизнесмена Ебралидзе задержали в Питере по делу о растрате

В Санкт-Петербурге задержали предпринимателя и мецената Александра Ебралидзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Бизнесмена задержали в рамках расследования дела о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).

По данным местных СМИ, речь идет о пропаже в 2016 году 3 млрд рублей из кассы "Констанс Банка", владельцем которого был Ебралидзе. Позже лицензию у банка отозвали, а сам предприниматель подписал заявление о привлечении неких злоумышленников к уголовной ответственности.

Напомним, что Александр Ебралидзе является основателем компании "Талион", главой "Всемирного конгресса народов Грузии", а также одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии.