24 Ноября 2021
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Михаил Ефремов (2020) | Фото: Telegram/Mash

Фильм Ефремова и его сокамерников по мотивам "Преступления и наказания" получил приз на всероссийском конкурсе

Самодеятельный фильм с участием Михаила Ефремова взял приз на всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных, сообщает Baza. Отбывающий срок в Белгородской области актер выступил также сценаристом фильма "Евангелие от Федора" по мотивам романа Достоевского "Преступление и наказание". Группу Ефремова наградили за лучший монтаж.

Примечательно, что в фильме снялись не только осужденные, но и работники ИК-4, в которой отбывает наказание Ефремов. Также участие в проекте приняла дочь Ефремова Вера – она прислала видео отцу в колонию, сыграла Соню Мармеладову.



Теги: михаил ефремов, творчество, колония, преступление и наказание



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