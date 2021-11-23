Минздрав предлагает ввести штрафы до 5 миллионов рублей за рекламу продавцов поддельных медсправок

Минздрав России предлагает штрафовать на сумму до 5 млн руб. за распространение объявлений о продаже поддельных справок о вакцинации в СМИ и интернете.

Министерство разработало поправки в КоАП, предусматривающие штраф от 200 тыс. руб. до 5 млн руб. за рекламу таких услуг, передает "Коммерсант".

Штрафовать граждан за такое правонарушение предлагается на сумму от 100 до 200 тыс. руб., должностных лиц — от 200 до 500 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. За повторное правонарушение — от 200 до 300 тыс. руб. для граждан, от 500 до 700 тыс. руб. — для должностных и от 1 до 5 млн руб. — для юридических лиц. Нормы могут вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Также ведомство предложило наделить Росздравнадзор правом блокировать сайты, на которых продаются поддельные медицинские справки.