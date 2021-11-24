Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами

Министерство здравоохранения России предложило блокировать ресурсы в интернете, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований.

Как следует из поправок на портале проектов правовых актов, речь идет, в том числе о поддельных справках о вакцинации. Такие сайты предлагается вноситься в реестр запрещенной информации от Роскомнадзора.

Полномочия по выявлению таких интернет-ресурсов ведомство предлагает дать подведомственному Росздравнадзору, который сможет принимать решение о блокировке сайтов, на которых предлагают медицинские документы лица без соответствующей лицензии, пишут "Ведомости".

Также Минздрав предлагает штрафовать на сумму до 5 млн руб. за распространение объявлений о продаже поддельных справок о вакцинации в СМИ и интернете.