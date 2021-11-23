23 Ноября 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Telegram не будет размещать рекламные посты в каналах государственных органов - Дуров

Telegram откажется от практики размещения официальных рекламных объявлений в каналах государственных органов и структур, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего канала Durov's Chat. По его словам, уже появившиеся посты были временным решением, сейчас такие площадки исключают из перечня рекламной платформы.

Напомним, ранее официальные Telegram-каналы органов власти начали предупреждать подписчиков о встраивании рекламных сообщений в ленту. В мэрии Казани, например, попросили "не переходить по сомнительным ссылкам".

В Telegram-канале мэрии Казани сегодня появилось такое сообщение: "Друзья, на нашем канале нет рекламы. Однако с недавних пор возможность размещать рекламу появилась у Телеграма. Работает это так: без согласования с авторами, Телеграм размещает рекламу продуктов или услуг в каналах. У нас, к сожалению, нет возможности отказаться от нее, так как ее размещают автоматически. Поэтому просим вас быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам".

Дуров объявил о запуске рекламных объявлений в каналах в целях монетизации сервиса. Но он также сообщил о разработке возможности отключения рекламы в канале. Она будет платной.

"Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах", - написал на днях Дуров.



Теги: Telegram, реклама, павел дуров



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