Свыше 300 млн рублей потребуется на ежегодное содержание деревни Универсиады

Ежегодно на содержание деревни Универсиады в Екатеринбурге будет необходимо закладывать более 300 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ректора УрФО Виктора Кокшарова.

"Пока не заложены деньги на содержание. Самый главный вопрос - это содержание деревни Универсиады вместе со всеми объектами больше 300 млн рублей в год мы насчитали", - сказал Кокшаров.

Помощник президента РФ Игорь Левитин подчеркнул, что на данный момент идет только второе чтение закона о бюджете страны до 2024 года, куда и предлагается внести соответствующие изменения.

Напомним, что в конце сентября Екатеринбург посетила делегация технического комитета ФИСУ во главе с Генеральным секретарем Эриком Сейнтроном, которая высоко оценила подготовку уральской столицы к проведению Всемирных студенческих игр в 2023 году. Позже, уже в ноябре министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт также высоко оценил уровень готовности объектов инфраструктуры Универсиады.

Согласно последней проведенной экспертизе, объекты Универсиады-2023 оцениваются в сумму порядка 34 млрд руб. Это не окончательная цифра, поскольку в оценку не входили медицинский центр и дорожные сети.