В Казани за сутки из электротранспорта высадили почти 2 тысячи человек без QR-кодов

В Казани за первые сутки действия QR-кодов в общественном транспорте в проезде отказали более 1,8 тыс. человек (без учета автобусов – только электротранспорт).

Напомним, Татарстан первым из регионов России ввел необходимость предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе в общественном транспорте. Переход на эту систему сопровождался массовым недовольством граждан, задержкой движения, очередями на вход, а теперь еще транспортники грозят штрафами гражданам, которые отказываются предъявить QR-код и задерживают движение трамваев и других средств передвижения.

Тема получила столь широкий резонанс, что ее обсуждали даже в программе "Вечерний Ургант". Ведущий пошутил по поводу "недоработки" казанских властей: "Мне кажется, что это не жесткие [меры], тут еще не хватает. Чиновники как-то впопыхах ввели это новшество и не учли, что есть еще много других способов, лазеек для свободного передвижения людей – собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы! В конце концов, почтовые голуби могут отнести ребенка в школу. Не слишком ли небрежно подошла администрация Казани к ограничительным мерам?".