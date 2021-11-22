22 Ноября 2021
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Проверка QR-кодов в Татарстане (2021) | Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

Песков: Введение QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем в начале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в Татарстане, сложившаяся после введения QR-кодов в общественном транспорте, в ближайшее время выровняется.

По его мнению, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе.

Представитель Кремля добавил, что эта мера поможет сохранить здоровье жителей региона, передает ТАСС.

Напомним, в общественном транспорте Татарстана с 22 ноября начало действовать требование о QR-кодах о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медицинских противопоказаниях к прививке. Не обходится без скандалов, в частности, поступают сообщения о нападении на кондукторов. Из метро и трамваев в Казани высадили почти 800 человек – у них не было QR-кода.



Теги: татарстан, транспорт, дмитрий песков, qr-код



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