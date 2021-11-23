Псаки отказалась комментировать сообщения об отправке оружия на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать сообщения СМИ о планах властей США отправить на Украину американских военных советников и оружие. Ее слова передает Regnum.

"Мне нечего вам проанонсировать на этот счет", - сказала Псаки.

Ранее CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и вооружения, в том числе противотанковых и зенитных ракетных комплексов. По данным источников телеканала, это связано с наращиванием российских войск у украинской границы.

Ранее Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщил, что в США обсуждается вариант увеличения военной помощи Киеву. Кроме того, Вашингтон и его европейские союзники рассматривают вариант о новых санкциях против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.