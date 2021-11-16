16 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

США могут ввести санкции против РФ из-за Украины

Вашингтон и его европейские союзники рассматривают вариант о новых санкциях против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, обсуждается вариант увеличения военной помощи Киеву. Так, на прошлой неделе Вашингтон в ходе переговоров с европейскими партнерами поднял вопрос о проработке нового пакета мер, направленных на противодействие возможным агрессивным шагам России в отношении Киева.

Отмечается, что проработка ограничительных мер против Москвы находится на ранней стадии и потребует дополнительных обсуждений. Известно, что санкции могут затронуть российский энергетический сектор, сообщают "Известия".

Напомним, 27 октября генштаб ВСУ сообщил о первом применении турецкого беспилотника для уничтожения артиллерии ДНР в районе населенного пункта Гранитное.

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Теги: США, Украина, санкции



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