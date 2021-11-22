Украина хочет продлить действующий контракт по газу на 15 лет

Украина ведет переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на транзит газа, который действует до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Киеву хотелось бы продлить контракт на 15 лет. Для Украины это "идеальный срок". Также Киев хочет, чтобы Россия прокачивала больше - 55 млрд кубометрв в год (сейчас Россия обязана оплатить прокачку минимум 40 млрд). При этом в 2000-х объем транзита доходил 120-130 млрд кубометров в год.

Как считает глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, Россия должна заключить контракт хотя бы на 10 лет, чтобы Киев мог подготовить свою ГТС к новым предложениям. И новый контракт можно заключить прямо сейчас, не дожидаясь окончания срока действующего. По его словам, Украина это готова сделать хоть сегодня.

Интерес Украины понятен: там хотят на десятилетие гарантировать себе транзит российского газа в приличных объемах. Но нужно ли это России?