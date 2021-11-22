Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников

Парламент Чечни, как и обещал, внес в Госдуму поправки к закону "О СМИ", запрещающие журналистам и просто в сети (в том числе в соцсетях) распространение сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации "лиц, причастных к совершению преступлений". Другими словами, СМИ могут запретить указывать национальность и веру преступников или подозреваемых.

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"Установление запрета <…> обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации. Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Чеченские парламентарии считают, что в "нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны".

Они упоминают о негативных последствиях упоминания в СМИ национальности преступников: "В средствах массовой информации и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них".

"Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов. В соответствии со статьей 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления", - пишут депутаты чеченского парламента.