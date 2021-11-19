19 Ноября 2021
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Общество В России
Кремль, башня, Администрация президента (2018) | Фото: nakanune.ru

В АП предложили наказывать СМИ за упоминание национальности преступника

В Кремле призвали не ассоциировать преступления с национальностью. Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов допустил, что за это упоминание журналистов можно было бы привлекать к ответственности.

По его словам, попытки разжигания межнациональной напряженности недопустимы.

Магомедов также заявил, что не нужно тиражировать "подобные заявления" по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон, передает "Интерфакс".

Ранее, после нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках главе азербайджанской общины Москвы Шамилю Тагиеву пришлось уточнять, что подозреваемые - граждане России. Он заявил, что, указывая национальность преступника, СМИ разжигают межнациональную рознь в обществе.



Теги: национальность, преступления, сми



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