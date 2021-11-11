11 Ноября 2021
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Парламент Чечни внесет в Госдуму предложение запретить СМИ указывать национальность и религию преступников

Парламент Чеченской Республики внесет в Госдуму законопроект, запрещающий СМИ публиковать информацию о национальности и вероисповедании людей, причастных к совершению преступлений. За нарушение этого запрета чеченские парламентарии предлагают ввести административное наказание, передает ИА "Чечня сегодня".

Этой инициативе предшествовала скандальная история с избиением в Москве. Тогда СМИ сообщали о фигурантах инцидента и указывали их национальную принадлежность, в частности, говорилось о "выходцах с Кавказа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко высказывался по этому поводу: "Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию". Осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева. Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?".

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Теги: чечня, запрет, национальность, сми, рамзан кадыров



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