В России могут создать реестр токсичного контента

Стало известно о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете.

Как сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, он написал "концепцию того, как можно создать подобный "Википедии" каталог токсичного контента". Данная инициатива обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО "Диалог" Алексеем Гореславским. Во время очередной встречи СПЧ с президентом РФ Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину. К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Ашманов предлагает "блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ" токсичный контент. Реестр таких сведений предлагается вести "открытым сообществом" и определять категории контента в процессе "открытого общественного обсуждения", пишут "Ведомости".