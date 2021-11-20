В 90-е Россия подверглась испытаниям, выпавшим гражданам из-за слабости руководителей государства и предательства элит, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что США "боятся Россию до истерики", и это стало причиной появления в Америке резолюции, предлагающей не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит баллотироваться на этот пост в 2024-ом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы, и к нам не надо вмешиваться. Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - написал политик в своём Telegram.

По его мнению, подобная резолюция "ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России", и боятся нашу страну "до истерики".

"Они делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть. Сегодня для всех стало совершенно очевидно: Путин – преимущество России. Удары, направленные в его адрес, - удары по нашей стране с целью ослабить её", - отметил Володин.

Он добавил, что те, кто сегодня принимает резолюции, вчера восторгались последним генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым, аплодировали первому президенту РФ Борису Ельцину.

"Но мы хорошо помним, что происходило со страной в то время, - испытания, выпавшие нашим гражданам из-за слабости руководителей государства и предательства элит, ориентированных отнюдь не на национальные интересы. А тот, кто родился позднее и не знает об этом, пусть спросит своих родителей, бабушек, дедушек", - написал Володин.

Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР, считает спикер Госдумы.

"Вместо помощи и инвестиций – санкции и блокады, НАТО приблизился к нашим границам. Если бы наша страна была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов. Поэтому такие заявления – лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина", - резюмировал Вячеслав Володин.