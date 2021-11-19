Антипрививочники должны сделать выбор: вакцинироваться или умереть, - премьер Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в жесткой форме раскритиковал граждан, не желающих делать прививку.

Антипрививочники должны сделать выбор - вакцинироваться от коронавируса или умереть, заявил Орбан в эфире одной из венгерских радиостанций.

"В конце концов, все должны будут пройти вакцинацию; даже "антиваксеры" поймут, что либо они вакцинируются, либо умрут. Поэтому я призываю всех воспользоваться этой возможностью (сделать прививку – прим. ред.)", - сказал премьер.

Орбан отметил, что, по данным вирусологов, Венгрия "по уши" находится в четвертой волне COVID-19. "Самое сложное еще впереди", - приводит слова Орбана РИА Новости.

По его словам, не сделавшие прививку граждане представляют опасность не только для самих себя, но и для других. Если бы все вакцинировались, то четвертой волны COVID-19 в Венгрии не было бы, или "она была бы больше похожа на маленькую", считает глава правительства.

"Оправдана третья вакцинация. Я не могу больше сказать кроме того, что я вакцинировался третьей дозой после второй прививки. Я еще не заразился этим вирусом, но если и заразился, надеюсь, он меня не собьет с ног", - отметил премьер.