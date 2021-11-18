18 Ноября 2021
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Общество В России
Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Минздрав: "Спутник Лайт" подходит для первичной вакцинации

Россияне могут первично прививаться "Спутником Лайт", поскольку данная вакцина достаточно эффективна в качестве самостоятельного препарата. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев, отметив, что пенсионерам предпочтительнее все же выбирать "Спутник V".

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" – это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - сказал Гриднев.

В свою очередь для людей старше 60 лет более эффективной вакциной станет "Спутник V", так как из-за особенностей иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту. замглавы Миздрава также отметил, что министерство уже направило в российские регионы дополнительные объемы "Спутника V" и "Спутника Лайт".



Теги: Спутник Лайт, коронавирус, вакцина, минздрав



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