В Узбекистане начали штрафовать граждан, отказавшихся от обязательной вакцинации

В Ташкентской области Узбекистана начали штрафовать граждан, которые не поставили обязательную прививку от коронавируса. Обязательно надо было вакцинироваться по распоряжению санитарных властей – принудительная прививка распространялась на ряд профессий (в России обязательная вакцинация также во многих регионах распространяется на отдельные профессии).

По данным издания Газета.uz, в Ташкентской области выявлено более 6500 граждан, в том числе свыше 5000 сотрудников бюджетных организаций, не получивших вакцину от коронавируса. Свыше 3200 из них временно отстранены от работы, 374 — оштрафованы. Санитарные органы провели почти 2 тысячи проверок.