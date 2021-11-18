18 Ноября 2021
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Общество В бывшем СССР
(2021) | Фото: Медицинская фракция

В Узбекистане начали штрафовать граждан, отказавшихся от обязательной вакцинации

В Ташкентской области Узбекистана начали штрафовать граждан, которые не поставили обязательную прививку от коронавируса. Обязательно надо было вакцинироваться по распоряжению санитарных властей – принудительная прививка распространялась на ряд профессий (в России обязательная вакцинация также во многих регионах распространяется на отдельные профессии).

По данным издания Газета.uz, в Ташкентской области выявлено более 6500 граждан, в том числе свыше 5000 сотрудников бюджетных организаций, не получивших вакцину от коронавируса. Свыше 3200 из них временно отстранены от работы, 374 — оштрафованы. Санитарные органы провели почти 2 тысячи проверок.



Теги: узбекистан, штраф, обязательная вакцинация



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