18 Ноября 2021
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Политика Краснодарский край
андрей алексеенко, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Главой Краснодара избран Андрей Алексеенко

В Краснодаре новый глава города. 17 ноября депутаты городской думы столицы Кубани избрали тайным голосованием Андрея Алексеенко, передает корреспондент Накануне.RU. За Андрея Алексеенко проголосовали 40 депутатов городского законодательного собрания.

Состоялось торжественное мероприятие, посвященном вступлению в должность, на котором заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал текст приветствия от имени губернатора Вениамина Кондратьева и вручил удостоверение Андрею Алексеенко.

Напомним, Алексеенко до избрания работал вице-губернатором Кубани. В октябре 2021 года ушел с этого поста и принял участие в конкурсе на должность главы Краснодара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, на должность мэра претендовали пять кандидатов, которых по результатам отбора определила конкурсная комиссия. Всего в конкурсе участвовали 24 человека. По итогам конкурса Андрей Алексеенко набрал наибольшее количество баллов – 80.

Справка. Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской. Окончил КубГАУ по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит». До 2010 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. В 2010 году стал заместителем главы Туапсинского района, в 2015 году был и.о. руководителя Ейского района. С октября 2015 года занимал должность вице-губернатора Кубани, а с сентября 2017 года – первого заместителя главы региона.



Теги: кранодар, алексеенко, конкурс на должность мэра



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