18 Ноября 2021
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Общество В России
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Всемирный банк: в России одни из самых дешевых денежных переводов

Стоимость денежных переводов в России снизилась с 1,8% до 1%, это одно из самых низких значений в мире.

Об этом следует из доклада Всемирного банка. Росту рынка могло способствовать повышение стоимости нефти. Как считают аналитики, объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, сократившийся в прошлом году на 8,6%, в 2021 году вырастет на 5,3%.

Как говорится в докладе, переводы в Киргизию и Таджикистан составляют более 25% ВВП этих стран. По данным банка, дороже всего обходится отправка денег в страны Африки к югу от Сахары (8%), а дешевле всего — в страны Южной Азии (4,6%).



Теги: денежные переводы, банки



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