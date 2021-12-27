СМИ: ЦБ начинает контролировать все денежные переводы между гражданами

Центробанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Как сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ РФ начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по России, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Банк России может запрашивать информацию по отдельным операциям. По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2021 года россияне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., на что потребовалось около 8,5 млрд транзакций, сообщает РБК.

Напомним, стоимость денежных переводов в России снизилась с 1,8% до 1%, это одно из самых низких значений в мире. Об этом следует из доклада Всемирного банка.