СМИ: ЦБ начинает контролировать все денежные переводы между гражданами

27 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: ЦБ начинает контролировать все денежные переводы между гражданами

Центробанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Как сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ РФ начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по России, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях Банк России может запрашивать информацию по отдельным операциям. По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2021 года россияне перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., на что потребовалось около 8,5 млрд транзакций, сообщает РБК.

Напомним, стоимость денежных переводов в России снизилась с 1,8% до 1%, это одно из самых низких значений в мире. Об этом следует из доклада Всемирного банка.

Теги: переводы, банки, ЦБ РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2021 02:07 Мск Всемирный банк: в России - одни из самых дешевых денежных переводов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9578

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети