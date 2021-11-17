QR-коды нарушают Конституцию - Поклонская

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, а ныне – посол России в Кабо-Верде (правда, так и не доехавший до сих пор до места работы) Наталья Поклонская, всегда выступавшая за добровольную вакцинацию от коронавируса, назвала QR-коды "нарушением Конституции".

"QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину, но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации. Вот так", - заявила Поклонская, отвечая на вопрос о QR-кодах в прямом эфире своего блога в Instagram.