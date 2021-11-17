В Минобороны Армении заявили о потерях в результате боев с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило об одном погибшем военнослужащем во время боестолкновений на границе с Азербайджаном.

По данным военного ведомства, погиб контрактник 1991 года рождения, пишет Regnum.

Кроме того, потеряна связь с 24 военными, 13 армянских военных пленены, сообщается на сайте Минобороны Армении.

В ведомстве заявили также, что в результате боевых действий 16 ноября азербайджанская сторона понесла потери - до 70 человек убитыми и ранеными.

Ранее стало известно, что на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие, достичь договоренности удалось при посредничестве России.

Как сообщалось, армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а главы министерств обороны также провели консультации.