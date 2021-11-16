16 Ноября 2021
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Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах (2020) | Фото: REUTERS / ArmGov/PAN Photo

Армения и Азербайджан объявили перемирие

На армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие с 18:30 по местному времени, сообщили в Минобороны Армении. В оборонном ведомстве добавили, что достичь договоренности удалось при посредничестве России.

Ранее сообщалось, что армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а главы министерств обороны также провели консультации.

В Минобороны России прокомментировали налаживание перемирия: "В результате телефонных переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем".



Теги: армения, азербайджан, перемирие



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