Армения и Азербайджан объявили перемирие

На армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие с 18:30 по местному времени, сообщили в Минобороны Армении. В оборонном ведомстве добавили, что достичь договоренности удалось при посредничестве России.

Ранее сообщалось, что армянский премьер Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а главы министерств обороны также провели консультации.

В Минобороны России прокомментировали налаживание перемирия: "В результате телефонных переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем".