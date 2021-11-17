Депутатам думы Екатеринбурга могут разрешить объединяться без ограничений

В думе Екатеринбурга прошло заседание комиссии по местному самоуправлению, на которой предложение депутата, лидера медицинской фракции Алексея Вихарева об отмене ограничений количества групп, в которых могут состоять народные избранники, принято и передано на рассмотрение гордумы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Изменения выстраданы жизнью, пандемией. Депутаты создали "медицинскую группу", но в силу формальных ограничений не могли активно участвовать в её работе, потому что, согласно закону, могут состоять только в одной группе. Надо устранить эту несправедливость и позволить депутатам быть членами неограниченного числа групп", - сказал Вихарев.

"За" проголосовали шесть членов комиссии, против был один, воздержались пять. Теперь это решение предстоит рассмотреть депутатам гордумы.

"Депутатские группы создают, исходя из жизни. Сегодня медицина нуждается в поддержке. Пытаемся найти для неё деньги. Кроме того, большой проект - покупка оборудования для медицинских учреждений. Сейчас в ней состоят четыре депутата. Ещё есть шесть желающих вступить и пять колеблющихся. Возможно, кто-то ещё захочет войти", - сказал Вихарев журналистам после заседания.

По его словам, на заседании думы он предложит коллегам написать заявление и вступить в группу, потому что каждый политик на своей территории взаимодействует с медицинскими организациями.

"Было бы логично помогать сообща, потому что есть вопросы, которые финансово одному не потянуть", - сказал Вихарев.

Комментируя Накануне.RU итоги голосования, Вихарев сказал, что ситуация сложилась интересная, ведь вопросов к нему не возникло. Также он напомнил, что предложение могут отклонить депутаты парламента.

Напомним, сейчас в гордуме - четыре группы: медицинская, женская, а также посвящённая Ленинскому и Академическому районам. Медицинская фракция помогает больницам с закупкой дорогостоящего оборудования, автомобилей для медиков, выезжающих к коронавирусным больным, а также организовала "дворовую вакцинацию" - удобный для горожан способ получить прививку от COVID-19 прямо у себя во дворе. Выездная вакцинация стала настолько популярной у екатеринбуржцев, что до нового года ею планируется охватить 20 тысяч человек.