23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
депутат Гордумы Алексей Вихарев (2021) | Фото: Накануне.RU

В гордуме Екатеринбурга по инициативе главы медфракции отменили запрет на участие в депутатских группах

В думе Екатеринбурга одобрили поправку депутата Алексея Вихарева об отмене ограничений количества групп, в которых могут состоять народные избранники.

Дело в том, что ранее депутаты думы создали "медицинскую группу", но в силу формальных ограничений не могли активно участвовать в её работе, потому что, согласно закону, могут состоять только в одной группе.

"Справедливость восторжествовала! Сегодня на Думе удалось отменить вредный и устаревший пункт, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Из-за этого запрета многие желающие помогать больницам не могли официально войти в медицинскую фракцию. Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошёл в группу поддержки Академического района. Но, даже несмотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах", - отметил глава депутатской "медицинской группы" Алексей Вихарев.

Напомним, депутаты медицинской фракции помогают больницам и поликлиникам закупкой оборудования в особо сложное для медицины время, а также организовывают вакцинацию от ковида во дворах домов.



Теги: Алексей Вихарев, медицинская фракция



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