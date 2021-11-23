В гордуме Екатеринбурга по инициативе главы медфракции отменили запрет на участие в депутатских группах

В думе Екатеринбурга одобрили поправку депутата Алексея Вихарева об отмене ограничений количества групп, в которых могут состоять народные избранники.

Дело в том, что ранее депутаты думы создали "медицинскую группу", но в силу формальных ограничений не могли активно участвовать в её работе, потому что, согласно закону, могут состоять только в одной группе.

"Справедливость восторжествовала! Сегодня на Думе удалось отменить вредный и устаревший пункт, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Из-за этого запрета многие желающие помогать больницам не могли официально войти в медицинскую фракцию. Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошёл в группу поддержки Академического района. Но, даже несмотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах", - отметил глава депутатской "медицинской группы" Алексей Вихарев.

Напомним, депутаты медицинской фракции помогают больницам и поликлиникам закупкой оборудования в особо сложное для медицины время, а также организовывают вакцинацию от ковида во дворах домов.