17 Ноября 2021
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Общество За рубежом
гарри поттер (2009) | Фото: www.kinopoisk.ru

20-летие выхода первого фильма о Гарри Поттере отметят новогодним шоу со всеми актерами саги

Канал HBO Max и WarnerMedia анонсировали новогоднее шоу в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере. Премьера состоится 1 января 2022 года.

В проекте "Гарри Поттер. 20 лет: Возвращение в Хогвартс" будут заняты почти все актеры, сыгравшие в фильмах, в том числе Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли). Также планируется участие Тома Фелтона, Хелены Бонэм Картер, Ральфа Файнса, Джейсона Айзекса, Гэри Олдмана и других. Специальным гостем станет режиссер Крис Коламбус, снявший первую часть саги – "Гарри Поттер и философский камень".

А вот "мама" Гарри Поттера – писательница Джоан Роулинг – появится только в архивных кадрах, видимо, с ней авторам проекта договориться не удалось.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году, последняя – в 2007. Последний фильм франшизы вышел в 2011 году, но позже Роулинг написала спин-офф серию "Фантастические твари и где они обитают", экранизация которой продолжается до сих пор.



Теги: гарри поттер, юбилей, джоан роулинг, шоу, новый год



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