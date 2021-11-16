РФС: Карпин останется тренером сборной России до 31 марта 2022 года

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали слова главного тренера сборной Валерия Карпина о возможной досрочной отставке после решающего матча с хорватами.

"Я разочарован. В футбол мы не играли. Можем ли мы играть футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Проблема в том, что ничего не создали", - заявил Карпин в YouTube-проекте "Коммент.Шоу".

"Позиция РФС по контракту главного тренера основывается на том, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии", - цитирует РИА Новости заявление союза.

"Таким образом, контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года", - добавили в РФС.