Карпин рассказал о роли Романцева в решении остаться в сборной

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев убеждал тренера сборной России по футболу Валерия Карпина остаться на своем посту.

О роли специалиста в принятии решения о будущем в национальной команде Карпин рассказал на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По словам тренера, Романцев ему позвонил и сказал, что "ни в коем случае нельзя уходить".

Как отметил Карпин, он общался с несколькими опытными людьми, однако разговор с Романцевым помог ему принять решение остаться в сборной России.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали слова главного тренера сборной Валерия Карпина о возможной досрочной отставке после решающего матча с хорватами