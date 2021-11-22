22 Ноября 2021
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Спорт В России
Валерий Карпин (2021) | Фото: ТАСС

Карпин рассказал о роли Романцева в решении остаться в сборной

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев убеждал тренера сборной России по футболу Валерия Карпина остаться на своем посту.

О роли специалиста в принятии решения о будущем в национальной команде Карпин рассказал на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По словам тренера, Романцев ему позвонил и сказал, что "ни в коем случае нельзя уходить".

Как отметил Карпин, он общался с несколькими опытными людьми, однако разговор с Романцевым помог ему принять решение остаться в сборной России.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали слова главного тренера сборной Валерия Карпина о возможной досрочной отставке после решающего матча с хорватами



Теги: Карпин, футбол



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2021 19:01 Мск РФС: Карпин останется тренером сборной России до 31 марта 2022 года


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