Правительство России утвердило федеральный проект по добыче трудноизвлекаемой нефти

Вице-премьер России Александр Новак утвердил федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". В его рамках "Газпром нефть" представит инновационные разработки для поиска и добычи "трудной" нефти и опробует их на технологических полигонах в ХМАО-Югре. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Федеральный проект появился как совместная инициатива Минэнерго России, "Газпром нефти" и правительства Югры.

"Сегодня около 60% запасов углеводородов России относятся к категории трудноизвлекаемых. Реализация федерального проекта позволит эффективно разрабатывать пока еще недоступные ресурсы, что может увеличить общие запасы нефти в России на 3-6%. Мы внесем значимый вклад в формирование рынка российских технологий добычи ТРИЗ, потенциал которого оценивается в 200 млрд рублей в год", – отметил Александр Новак.

В первую очередь "Газпром нефть" представит собственные технологические решения для разработки баженовской свиты – крупнейшего мирового источника нетрадиционных ресурсов. Геологические запасы бажена в Западной Сибири превышают 60 млрд тонн нефти. Второе направление проекта – палеозойские залежи, запасы которых в регионе оцениваются в 20 млрд тонн.

Компания продолжит развивать технологии повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях в ХМАО и ЯНАО. "Перед нами стоит цель продления жизненного цикла зрелых месторождений за счет развития технологий повышения нефтеотдачи. Это важно не только для нефтяной отрасли, но и для регионов Западной Сибири, где многие добывающие активы уже находятся на поздней стадии разработки", – прокомментировал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

К 2030 году реализация проекта обеспечит России добычу дополнительно 50 млн тонн нефти в год.