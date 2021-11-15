15 Ноября 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее, - Набиуллина

На то, чтобы повышение ключевой ставки оказало влияние на инфляцию, требуется от трех до шести месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме. По словам Набиуллиной, этот эффект уже начал проявляться.

Инфляция сильно беспокоит ЦБ. "Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции", - заявила Набиуллина, напомнив, что и в декабре возможно дальнейшее повышение ключевой ставки.

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Теги: инфляция, эльвира набиуллина, ключевая ставка



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