После интервью о проблемах школьного питания к главе УСП Барабанщикову пришли с обыском

Утро 10 ноября в Управлении социального питания Правительства Санкт-Петербурга, по информации источника, началось с обысков. Оперативные мероприятия также проходят у главы ведомства Алексея Барабанщикова и на принадлежащем городу «Комбинате социального питания Красносельского района». По предварительной информации, обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». Ранее Барабанщиков публично заявил о наличии серьёзных системных проблем на рынке школьного питания Петербурга.

Чиновник прямо обвинил Смольный в сложившемся в системе соцпитания хаосе – каждое второе учреждение испытывает недостаток оборудования, треть получает некачественные продукты, а на четверти пищеблоков города готовят с нарушением норм. Кроме того, с декабря 2019 года Управлением Федерального антимонопольной службы раскрыто семь картельных сговоров с участием крупнейших частных комбинатов. А в текущем году систему госзакупок для нужд образовательных учреждений захлестнула волна демпинга, из-за чего на детском питании будет сэкономлен 1 миллиард рублей.

Для борьбы с имеющимися проблемами УСП предложило изменить систему закупок. В частности, проведением тендеров начал заниматься Комитет по госзакупкам Петербурга, вместо районных администраций, сотрудники которых уже были уличены в договорённостях с комбинатами. После выдвинутых инициатив и откровенных интервью Алексею Барабанщикову предложили уволиться по собственному желанию, но он отказался.

Алексей Барабанщиков возглавил Управление социального питания Петербурга в начале 2020 года, сменив на этой должности Наталию Петрову, возглавлявшую ведомство почти 20 лет.